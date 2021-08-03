Ученые определили оптимальную продолжительность тренировок для похудения

Для того чтобы побыстрее сбросить лишний вес, не нужно мучить себя длительными физическими нагрузками, говорят исследователи данной проблемы. Достаточно позаниматься физическими упражнениями менее 15 минут в день.

Тестирования в трех фокус группах позволили рассчитать именно эту продолжительность занятий оздоровительной физкультурой. Во время экспериментов одна группа ежедневно проводила в спортзалах в среднем по 13 минут, другая – по 40. Третья – по 70.

При этом представители второй и третьей групп делали по несколько подходов к тренажерам. Однако такие интенсивные занятия не позволили им сбрасывать вес быстрее, чем тем добровольцам, которые занимались менее 15 минут. Единственная польза от более продолжительных занятий оказалась в том, что быстрее росла мышечная масса.