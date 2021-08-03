 

Ученые определили оптимальную продолжительность тренировок для похудения

03.08.2021, 18:22, Новости дня
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Для того чтобы побыстрее сбросить лишний вес, не нужно мучить себя длительными физическими нагрузками, говорят исследователи данной проблемы. Достаточно позаниматься физическими упражнениями менее 15 минут в день.

Тестирования в трех фокус группах позволили рассчитать именно эту продолжительность занятий оздоровительной физкультурой. Во время экспериментов одна группа ежедневно проводила в спортзалах в среднем по 13 минут, другая – по 40. Третья – по 70.

При этом представители второй и третьей групп делали по несколько подходов к тренажерам. Однако такие интенсивные занятия не позволили им сбрасывать вес быстрее, чем тем добровольцам, которые занимались менее 15 минут. Единственная польза от более продолжительных занятий оказалась в том, что быстрее росла мышечная масса.



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