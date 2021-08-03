Ученые определили оптимальную продолжительность тренировок для похудения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Для того чтобы побыстрее сбросить лишний вес, не нужно мучить себя длительными физическими нагрузками, говорят исследователи данной проблемы. Достаточно позаниматься физическими упражнениями менее 15 минут в день.
Тестирования в трех фокус группах позволили рассчитать именно эту продолжительность занятий оздоровительной физкультурой. Во время экспериментов одна группа ежедневно проводила в спортзалах в среднем по 13 минут, другая – по 40. Третья – по 70.
При этом представители второй и третьей групп делали по несколько подходов к тренажерам. Однако такие интенсивные занятия не позволили им сбрасывать вес быстрее, чем тем добровольцам, которые занимались менее 15 минут. Единственная польза от более продолжительных занятий оказалась в том, что быстрее росла мышечная масса.
Смотреть комментарии → Комментариев нет