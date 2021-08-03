 

Российский бегун покинул стадион Олимпиады на инвалидной коляске

03.08.2021, 18:14, Разное
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Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами Сергей Шубенков был вынужден покинуть стадион Олимпийских игр в Токио на инвалидной коляске. У него возникли проблемы с ногой.

Незадолго до этогоШубенков снялся с третьего забега в квалификации в беге на дистанцию 110 метров прямо перед стартом состязания. Тренер бегуна Сергей Клевцов пояснил, что у спортсмена “что-то щёлкнуло” в ноге, после чего начались сильные боли. Олимпиец отправился в медучреждение, чтобы сделать УЗИ, сообщает телеканал “Царьград”.



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