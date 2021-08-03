Россиянин Евлоев взял золото Олимпиады по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал первое место в своей дисциплине на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов.

В четвертьфинале Евлоев встретился с представителем Венгрии Алексом Секе и победил его со счётом 6:2, а затем одолел поляка Тадеуша Михалика в полуфинале с результатом 7:1. В заключительной схватке Муса Евлоев состязался с борцом из Армении Артуром Алексаняном. Бой завершился со счётом 5:1 в пользу россиянина. Его медаль стала 13-ой золотой наградой в копилке сборной России, сообщает Vse42.ru.