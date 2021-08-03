 

С 1 сентября в российских школах вместо английского будут преподавать эсперанто

03.08.2021, 17:51, Разное
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Министерство просвещения внесло изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В новом учебном году российские школьники вместо английского языка будут изучать эсперанто.

«В настоящий момент мы наблюдаем натуральную языковую монополию английского языка. На нём создаётся больше всего сайтов в Интернете, снимается фильмов, одним словом – куда не плюнь, везде английский. Но ведь США, Великобритания и другие страны с помощью английского продвигают нужную им повестку, свои ценности. Мы не намерены дальше мириться с этой ситуацией, поэтому было принято решение отказаться от изучения этого языка в наших школах. С 1 сентября все российские школьники вместо английского начнут учить эсперанто. Напомню, что этот политически нейтральный искусственный язык был создан нашим соотечественником ещё в XIX веке, а первый учебник по эсперанто был издан на русском языке. Нашу инициативу уже поддержали некоторые государства Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Я глубоко убеждён, что уже скоро на эсперанто будут говорить десятки миллионов, и мы наконец-то положим конец монополии английского языка», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как нам стало известно, в настоящий момент завершается разработка федеральной целевой программы поддержки эсперанто в России и зарубежом. Из бюджета будет выделено порядка трёх миллиардов рублей на издание учебников, создание тематических сайтов и других образовательных ресурсов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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