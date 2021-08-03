Директор аквапарка в Волжском объяснил отказ пустить ребенка-аутиста

Ребенка-аутиста не пустили в аквапарк «XXI век» под Волгоградом из соображений безопасности самого ребенка и окружающих, сообщил директор заведения Григорий Газарян.

«Я не пустил. Считаю, что сделал правильно…, исходя из безопасности этого же ребенка и окружающих детей, которых он мог потенциально повредить», – сообщил Газарян РИА «Новости».

По его словам, у ребенка наблюдались неконтролируемые движения, он мог «сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно».

Газарян пояснил, что просил управляющего, общавшегося с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а остальные могли бы отдыхать в аквапарке. «Управлявший растерялся от того, что его начали снимать, и не предложил (номер)», – добавил директор аквапарка.

Газарян добавил, что хочет предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка «в качестве компенсации за недопонимание».

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что оснований для отказа ребенку в посещении аквапарка не было.

«Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребенка. Он под надзором родителей. Я полагаю, что оснований для отказа им в посещении аквапарка не было. Правоохранительные органы в любом случае дадут оценку этой истории», – сообщила омбудсмен.

Проверку по факту инцидента начала прокуратура Волгоградской области.

Во вторник СМИ сообщили, что в аквапарке «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области отказались пропускать ребенка-аутиста из Астрахани. Родители мальчика сообщили, что написали заявление в прокуратуру.