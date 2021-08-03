 

Директор аквапарка в Волжском объяснил отказ пустить ребенка-аутиста

03.08.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ребенка-аутиста не пустили в аквапарк «XXI век» под Волгоградом из соображений безопасности самого ребенка и окружающих, сообщил директор заведения Григорий Газарян.

«Я не пустил. Считаю, что сделал правильно…, исходя из безопасности этого же ребенка и окружающих детей, которых он мог потенциально повредить», – сообщил Газарян РИА «Новости».

По его словам, у ребенка наблюдались неконтролируемые движения, он мог «сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно».

Газарян пояснил, что просил управляющего, общавшегося с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а остальные могли бы отдыхать в аквапарке. «Управлявший растерялся от того, что его начали снимать, и не предложил (номер)», – добавил директор аквапарка.

Газарян добавил, что хочет предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка «в качестве компенсации за недопонимание».

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что оснований для отказа ребенку в посещении аквапарка не было.

«Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребенка. Он под надзором родителей. Я полагаю, что оснований для отказа им в посещении аквапарка не было. Правоохранительные органы в любом случае дадут оценку этой истории», – сообщила омбудсмен.

Проверку по факту инцидента начала прокуратура Волгоградской области.

Во вторник СМИ сообщили, что в аквапарке «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области отказались пропускать ребенка-аутиста из Астрахани. Родители мальчика сообщили, что написали заявление в прокуратуру. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Минтранс пообещал проработать вопрос уменьшения норм авиабагажа

29.06 / Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию

05.09 / Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах

13.06 / Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией

23.03 / Советник Трампа – «слабость» Байдена не укрылась от внимания противников США

08.04 / Армия Украины обстреляла из минометов пригород Донецка

04.02 / Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве

31.03 / В Украине сбор $100 налогов дороже, чем в Европе или США – кандидат на должность главы ГНС Кучеренко

29.10 / СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

10.06 / В Днепре судье сообщили о подозрении во взяточничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика