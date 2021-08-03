Глава НАСА рассказал о расчетных сроках продления эксплуатации МКС

Руководитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на продление срока эксплуатации МКС.

«Я считаю, что конгресс в этом году продлит жизнь станции до 2030 года», – сообщил Нельсон на конференции, посвященной эксплуатации МКС, передает РИА «Новости».

В апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет РФ одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.

Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно, только так ее можно сделать хорошо. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, РФ может постепенно выйти из проекта МКС, но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.