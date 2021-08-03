 

Собянин одобрил проект скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

03.08.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург согласован мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщили в его пресс-службе.

«Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)», – цитирует сообщение ТАСС.

Там пояснили, что общая длина трассы составит около 680 км, в том числе в границах Москвы – 43 км с четырьмя остановками. Их расположат на Ленинградском вокзале, станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

«В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах», – добавили в пресс-службе.

Строительные работы по ВСЖМ-1 планируется совместить с восстановлением остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.

В 2011 году на одной из ранних презентаций проекта ВСЖМ-1 сообщалось, что скорость поездов на трассе будет достигать 400 км/ч, а время в пути между двумя федеральными центрами займет 2,5 часа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Страны G7 призвали Россию срочно установить, кто несет ответственность за отравление Навального

02.03 / Силуанов обсудил с победителем «Лидеров России» благоустройство Волгограда

21.03 / НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

16.07 / Выборы-2021: Глава ДНР решил стать единороссом, лидер «Справедливой России» предложил платить россиянам за прививку

05.11 / Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

18.12 / “Энергоатом” готовится к спору с Россией за утраченные активы в Крыму

23.12 / “Батьківщина” единственная из партий нарастила рейтинг – опрос

10.02 / На рынке появился ноутбук с семью экранами

08.03 / В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика