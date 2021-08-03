Собянин одобрил проект скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург согласован мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщили в его пресс-службе.

«Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)», – цитирует сообщение ТАСС.

Там пояснили, что общая длина трассы составит около 680 км, в том числе в границах Москвы – 43 км с четырьмя остановками. Их расположат на Ленинградском вокзале, станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

«В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах», – добавили в пресс-службе.

Строительные работы по ВСЖМ-1 планируется совместить с восстановлением остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.

В 2011 году на одной из ранних презентаций проекта ВСЖМ-1 сообщалось, что скорость поездов на трассе будет достигать 400 км/ч, а время в пути между двумя федеральными центрами займет 2,5 часа.