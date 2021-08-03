 

Новый Вронский: 6 фактов об актере Романе Васильеве

03.08.2021, 17:40, Разное
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1. Роман Васильев родился в Молдове (хотя некоторые источники утверждают, что в Калининграде) 9 сентября 1994 года, но уже несколько лет живет в Москве.

2. В старшей школе Роман учился в театральном классе. После переехал в Москву, где в 2012 году поступил в Школу-студию МХАТ, на курс В. А. Рыжакова. В 2016 году с успехом выпустился из его мастерской.

3. Несколько лет Васильев служит в Центре им. Вс. Мейерхольда. Там он задействован во множестве постановок: “Несовременный концерт”, “Современный концерт”, “#ЧЁстихи: любить”, “По-Чехову. Три сестры”, “Олимпия”, “Баал”, “Питер Пэн. Фантомные вибрации”.

4. При этом в кино и сериалах он начала сниматься только в 2017 году, и на экране появлялся пока редко. В его фильмографии есть такие работы, как “Лучше чем люди”, “Идентификация”, “Девочки не сдаются”, “Алиенист”, “Лебединое озеро”.

5. Параллельно с учебой во МХАТ подрабатывал моделью: известно, что весной 2016 года он открывал один из модных показов в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

6. Первые публикации в Instagram Романа Васильева (на который, кстати, по состоянию на 3 августа подписано всего 2 тысячи человек), датированные 2014 годом, – только со звездой сериала “Чики” Варварой Шмыковой. Что связывало молодых актеров, помимо общих постановок в театре в прошлом, нам остается только догадываться.



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