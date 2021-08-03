Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
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Ингредиенты:
500 г свежих баклажанов;
3 ст. л. жареного кунжута;
2 дольки чеснока;
1/3 ч. л. соли;
1/4 ч. л. черного молотого перца;
50 мл оливкового масла;
сок 1/2 лимона;
кинза или петрушка и оливковое масло для подачи.
Приготовление:
1. Баклажаны помыть, завернуть в фольгу и запечь при 200 градусах примерно 40 минут, охладить.
2. Разрезать запеченные баклажаны на две половинки и ложкой аккуратно выскрести мякоть.
3. К мякоти добавить остальные ингредиенты и хорошо взбить блендером.
4. При подаче посыпать зеленью и полить оливковым маслом.
Полезные советы:
Бабагануш можно и не взбивать блендером, если вместо поджаренного кунжута добавить тахини – готовую густую пасту из молотого кунжутного семени. В таком случае баклажан можно просто размять вилкой.
Для свежести вкуса в готовый бабагануш можно добавить классический белый йогурт (ложку–две) и он будет на вкус еще лучше.
Бабагануш – это не основное блюдо, а именно закуска, но очень вкусная. Приятного аппетита!
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