Во Львове патрульные получили восемь лет тюрьмы за смерть мужчины в игорном клубе – правоохранители собираются обжаловать решение
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Отмечается, что речь идет о случае, который произошел 9 февраля 2018 года. В игорном заведении парень проглотил пакет с наркотиками, в результате чего задохнулся.
В полиции утверждают, что патрульные “делали все от них зависящее, чтобы спасти парня”, поэтому планируют обжаловать решение суда.
“Суд считает – патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Шестерым полицейским дали по восемь лет лишения свободы, лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет”, – сообщили в полиции.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2961467787455069
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