 

Полиция Киева провела учения в правительственном квартале. Возле Рады нашли “взрывчатку”

03.08.2021, 17:32, Новости дня
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Отмечается, что в мероприятиях в районе здания Верховной Рады были задействованы взрывотехники, спецназовцы, сотрудники Печерского управления полиции и Управления госохраны. Правоохранители отработали алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Одной из задач учений было оперативное реагирование пешего наряда полицейских на подозрительную вещь, отметил начальник управления взрывотехнической службы Игорь Войцехивский.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Согласно второй легенде, в полицию поступило сообщение о сумке, которую обнаружили возле админздания.

“Патрульные огораживают территорию вокруг, вероятно, опасного предмета. После взрывотехники, чтобы предотвратить неконтролируемый взрыв, применяют устройство для радиопомех. Далее работа кинолога со служебной собакой, которые осматривают подозрительный предмет на наличие взрывчатых веществ. В конце, с помощью рентгенографического комплекса мы проверяем содержимое сумки, которую впоследствии помещаем во взрывозащищенный контейнер для дальнейшего уничтожения”, – рассказал Войцехивский.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В свою очередь, правоохранители попросили граждан звонить в полицию при обнаружении оставленных сомнительных предметов в общественных местах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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