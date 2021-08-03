 

В РФ создана цифровая модель для изучения природы Арктики

03.08.2021, 17:30, Новости дня
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Отечественная цифровая модель предложена для тщательного мониторинга состояния природа в Арктике. Как поясняют специалисты, с ее помощью можно отслеживать даже незначительные изменения, происходящие в атмосфере, гидросфере и литосфере.

Применение на практике данной модели позволить не только улучшить экологию данного хрупкого во всех отношениях региона. Также можно планировать рациональное хозяйствование и использование природных ресурсов.

Цифровая модель работает в пространственно-временном формате и предназначена для мониторинга экосистем выше 60 градуса северной широты. Она позволяет достаточно быстро собрать и проанализировать огромный массив важной информации, говорят эксперты.



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