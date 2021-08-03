Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.

«Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль «ЗаЗ Сенс» совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», – приводит его слова РИА «Новости».

Мазейкин отметил, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей.

Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.