 

Пискарев: Западные структуры эксплуатируют тему «нарушений» демократических прав в России

03.08.2021, 17:28, Новости дня
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Мероприятия зарубежных НПО на тему якобы нарушений демократических прав в РФ в преддверии выборов в Госдуму ставят перед собой цель дискредитировать эти выборы в зарубежных СМИ, сообщил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в РФ и призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов», – цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.

По его словам, такое мероприятие прошло недавно при поддержке зарубежных НПО: Фонда Домов прав человека, «Международной амнистии», Платформы гражданской солидарности, CIVICUS, Human Rights Watch. Также мероприятие поддерживали несколько государств: Австралия, Канада, США, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Британия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина.

«Эта же тема культивируется и движением «Голос», которое в эти дни начало публикацию данных в рамках своего проекта «Карта нарушений». Очевидно, что подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в РФ контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат», – подчеркнул глава комиссии.

Он отметил, что комиссия проводит ежедневный мониторинг обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в России, данные передаются в уполномоченные органы.



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