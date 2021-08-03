Дагестанский психолог назвал способы удержать мужчину от измены

Дагестанский психолог Руслан Магомедов пояснил о том, каким образом жительница может удержать мужа от измены. Для этого необходимо помнить о моральных и других ценностях.

По мнению ряда экспертов, супружеские измены наблюдаются примерно в 80% случаев отношений. Семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов рассказал, каким образом можно удержать мужчину от поисков развлечений на стороне. Для этого необходимо, чтобы в семье существовала система высоких моральных или религиозных ценностей. При этом отсутствие такой базы напротив, способствует изменам.

Каждому представителю сильной половины человечества необходима женская энергия. Если же, приходя домой, житель сталкивается с руганью и дамой, которая проявляет агрессию, словно еще один житель в доме, возникают проблемы. В такой ситуации он вынужден искать женщину где-то на стороне.

Между тем, Руслан Магомедов не согласен со стереотипом о том, будто бы измены свойственны всем до одного мужчинам. Психолог уверен, что показатель в 70-80% наиболее точно соответствует реальной ситуации. Чтобы таких сценариев семейной жизни было еще меньше, женщинам следует быть более женственными, а также помнить о своей роли спутницы мужчины, его помощницы и второй половины.

Источник: inforeactor.ru