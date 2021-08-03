 

Дагестанский психолог назвал способы удержать мужчину от измены

03.08.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дагестанский психолог Руслан Магомедов пояснил о том, каким образом жительница может удержать мужа от измены. Для этого необходимо помнить о моральных и других ценностях.
По мнению ряда экспертов, супружеские измены наблюдаются примерно в 80% случаев отношений. Семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов рассказал, каким образом можно удержать мужчину от поисков развлечений на стороне. Для этого необходимо, чтобы в семье существовала система высоких моральных или религиозных ценностей. При этом отсутствие такой базы напротив, способствует изменам.

Каждому представителю сильной половины человечества необходима женская энергия. Если же, приходя домой, житель сталкивается с руганью и дамой, которая проявляет агрессию, словно еще один житель в доме, возникают проблемы. В такой ситуации он вынужден искать женщину где-то на стороне.

Между тем, Руслан Магомедов не согласен со стереотипом о том, будто бы измены свойственны всем до одного мужчинам. Психолог уверен, что показатель в 70-80% наиболее точно соответствует реальной ситуации. Чтобы таких сценариев семейной жизни было еще меньше, женщинам следует быть более женственными, а также помнить о своей роли спутницы мужчины, его помощницы и второй половины.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / В горящем доме под Пензой погибли два человека

23.03 / Мнение: Домогательства в США

09.03 / Мнение: Дуболомы из Роскомнадзора

05.10 / Мнение: Учения “Кавказ-2020” глазами Anna-News

28.01 / Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб

15.06 / Скандалы: От Геббельса к Христо Грозеву

29.09 / У яхт-клуба в Петербурге нашли расчлененное тело

18.06 / Три признака на руке предупреждают о высоком риске сердечного приступа

15.04 / Мнение: Я нашел нефть. Вот так. Салманов (с)

25.05 / Офтальмолог Чиненова назвала самый вредный гаджет для глаз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика