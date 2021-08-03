Ученые рассказали о влиянии пандемии коронавируса на здоровье органов зрения у детей

Гонконгские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили динамику развития здоровья органов зрения у детей в рамках пандемии коронавируса. Выяснилось, что состояние зрительных органов у подрастающего поколения в упомянутый период получило тенденцию к резкому ухудшению.

В процессе научной работы ученые, представляющие медицинскую структуру Hong Kong Children Eye Study (Гонконг ), изучили динамику развития зрения у 1793 детей в возрасте от 6 до 8 лет. При этом 709 маленьких пациентов наблюдались в период первой волны пандемии, с декабря 2019 года по август 2020 года, а информация по остальным 1084 детям начала собираться задолго до начала распространения SARS-CoV-2 в рамках профильного медицинского исследования организации. В итоге выяснилось, что у каждого пятого участника первой группы (около 19,5% от общего числа) по истечению восьми месяцев пандемии произошло развитие близорукости. Во второй же, “допандемийной” группе, близорукость появилась у 37% детей, однако болезнь развивалась три года. Выявленную динамику исследователи связали с тем фактом, что в период наступления коронавируса были введены жесткие карантинные ограничения, значительно повлиявшие на распорядок дня детского населения мегаполиса.

В частности, согласно результатов анкетирования родителей, до вынужденной самоизоляции средняя длительность прогулок на свежем воздухе у детей ежедневно составляла 1 час 15 минут, карантин же ограничил возможность прогулок всего до 24 минут в день. С другой стороны, необходимость пребывания детского населения в стенах жилищ, в том числе, для реализации дистанционного обучения, значительно увеличила время их “общения” со смартфонами и компьютерами – с “допандемийных” 2,5 часов ежедневно до 7 часов после введения карантина. Именно такие метаморфозы в распорядке дня, по мнению медиков, и предопределили ухудшение здоровья органов зрения у детей. Материалы научной работы были опубликованы bjo.bmj.com.

Источник: www.popmech.ru