 

Скандалы: У «холопа» своя правда

03.08.2021, 17:22, Разное
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Милош Бикович ответил на обвинения своей бывшей девушки Арины Волошиной в эгоцентризме

Когда разразился скандал, Милош день молчал, но 3 августа всё-таки опубликовал ответный пост. Правда, в тексте нет ни одного упоминания Арины. Не обвиняя спортсменку ни в чём напрямую, Бикович намекнул, что её рассказы в соцсетях — вынос сора из избы и вообще «грязное бельё».

 

Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнёров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что моё время в отношениях было потрачено зря и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду — Милош Бикович

Фото © Instagram / bikovic

Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению: кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и «грязным бельём», кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и «интересной» для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса — Милош Бикович

Подводя итог, Милош снова намёками заметил, что для их расставания есть причины, но обсуждать их он не собирается, ведь личная жизнь должна оставаться личной.

Фото © Instagram / arinavoloshina

Напомним, 1 августа девушка объявила о расставании на своей странице в «Инстаграме». В посте девушка заявила, что тот год отношений с Милошем она жила «не своей жизнью», а эгоцентризм актёра в последнее время «перешёл все рамки». Лайф уже писал об обвинениях спортсменки в адрес бывшего возлюбленного.

Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей — Арина Волошина

Сергей Трофимов



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