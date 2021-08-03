Скандалы: На убийство Калмановича не хватило судей

Три попытки собрать коллегию присяжных для рассмотрения дела о расстреле известного бизнесмена и спортивного функционера не увенчались успехом

Начатое в Мосгорсуде еще весной разбирательство по громкому уголовному делу об убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича пришлось в третий раз откладывать из-за отсутствия присяжных. Народных заседателей приглашали тысячами, но из-за пандемии и сезона летних отпусков участвовать в процессе согласились единицы, из которых не удалось сформировать даже основной состав коллегии.

Разбирательство в связи с этим пришлось перенести на осень.

Как пояснил “Ъ” один из участников предстоящего процесса, материалы расследованного в ГСУ СКР по Москве уголовного дела поступили в Мосгорсуд еще в первые дни апреля, а в конце этого же месяца должно было состояться первое заседание с участием присяжных. Компьютер отобрал 2,5 тыс. москвичей, зарегистрированных в базе портала «Госуслуги», и всем им сотрудники суда разослали повестки с приглашением на собеседование. Однако на на них откликнулись всего два десятка желающих поучаствовать в процессе. После того как представители защиты и гособвинения отсеяли половину претендентов, их осталось 11 человек. Иначе говоря, собрался основной состав коллегии с резервом всего в три человека. Поскольку вероятность естественной убыли численного состава коллегии в связи с пандемией коронавируса и началом летних отпусков была велика, председательствующий судья Мосгорсуда не рискнула начать процесс и распустила народных заседателей.

Вторая попытка их сбора, по данным источника “Ъ”, состоялась в июне. На разосланные в начале лета повестки откликнулись всего четыре человека, поэтому сторонам не пришлось даже заниматься отбором. Июльский «призыв» оказался самым результативным — приехали 17 человек. Однако еще на стадии предварительных бесед выяснилось, что половина претендентов — заведомо непроходные, поскольку имели отношение к правоохранительной системе: кандидаты работали на нее либо, наоборот, конфликтовали с ней.

Таким образом, начало процесса пришлось снова переносить. На этот раз — до 30 августа.

Участники предстоящего заседания надеются, что к этому времени будущие народные судьи вернутся из отпусков, а статистика заболеваемости COVID-19 будет уже не столь пугающей для них. Пока же на официальном сайте Мосгорсуда сообщается, что разбирательство с предполагаемыми убийцами Шабтая Калмановича откладывается по «иным причинам».

Напомним, 61-летний бизнесмен погиб 2 ноября 2009 года на Смоленской набережной в Москве. Преступник расстрелял из автоматического пистолета остановившийся на светофоре лимузин господина Калмановича, убив на месте пассажира и тяжело ранив его водителя. В ГСУ СКР по Москве изначально предположили, что покушение было заказным, однако разобраться с мотивами убийства так и не удалось. Круг интересов убитого был необычайно широк. Бизнесмен был совладельцем Тишинского и Щелковского рынков в столичном регионе, продюсировал гастроли в России Майкла Джексона, Лайзы Минелли и Хосе Каррераса, спонсировал женский баскетбол, будучи президентом профильного клуба «Спартак» (Видное) и генеральным менеджером сборной команды России. Наконец, господину Калмановичу приписывали связи с российскими спецслужбами, криминальными авторитетами и даже израильской разведкой, поэтому кому именно перешел дорогу бизнесмен, до сих пор неясно.

Между тем через десять лет после убийства на Смоленской набережной участникам расследования удалось вычислить и задержать его предполагаемых исполнителей.

В их числе оказались уроженцы Ингушетии Батыр Тумгоев, Жабраил Костоев и Али Белхороев. По версии следствия, первый отследил перемещения Шабтая Калмановича и организовал нападение на него, второй расстрелял бизнесмена из пистолета-пулемета армянского производства, а третий — подвез киллера на серебристой Lada Priora. В ГСУ СКР по Москве считают, что по крайней мере двое обвиняемых, Белхороев и Тумгоев, относятся к религиозному объединению последователей шейха Батала-Хаджи Белхороева, потомки которого до сих пор управляют общиной. Лидеры «баталхаджинцев», депутат парламента Ингушетии Якуб Белхороев и председатель контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев, летом 2020 года были арестованы по делу о растрате 19 млн руб., а еще десяти членам клана вменяют участие в заказном убийстве в ноябре 2019 года руководителя центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Сами обвиняемые причастность к покушению на Шабтая Калмановича отрицают, поясняя, что в район Смоленской набережной они приезжали к знакомым девушкам, а к использованным преступниками оружию и автомобилю не имели отношения. Тем более что серебристую Lada Priora и пистолет К6-92 правоохранители так и не нашли.

Сергей Машкин