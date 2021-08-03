 

Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 2,5 килограмма

03.08.2021, 17:20, Разное
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В подмосковном Видном врачи городского перинатального центра провели одной из пациенток сложную операцию. Ей удалили поистине гигантскую опухоль.

59-летняя женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боли внизу живота. При обследовании медики обнаружили у неё миому – доброкачественную опухоль матки, которая весила около 2,5 килограмма. Ситуация осложнялась тем, что помимо новообразования у больной был сахарный диабет, а недавно она перенесла инсульт: эти обстоятельства могли привести к остановке сердца во время процедуры по удалению миомы.

Тем не менее, врачи провели тщательную подготовку к операции и сумели вырезать опухоль пациентке. В настоящее время женщина выписана из больницы и чувствует себя хорошо, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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