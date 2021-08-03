Хайди Клум и Том Каулитц отмечают вторую годовщину свадьбы на острове Капри, где и поженились

Сегодня, 3 августа, исполняется два года со свадьбы немецкой супермодели Хайди Клум и гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. 3 августа 2019-го они сыграли свадьбу на итальянском острове Капри, где также провели и медовый месяц. В прошлом году из-за пандемии и закрытых границ супругам пришлось праздновать ситцевую свадьбу у себя дома в Лос-Анджелесе, но сейчас они решили вернуться туда, где началась их семейная жизнь.

Хайди и Том, как и десятки других селебрити, прилетели на Капри еще в середине прошлой недели: поводом тому стало не только жаркое солнце и манящее море, но и социально важное мероприятие –четвертый по счету благотворительный гала-вечер, организованный международной организацией UNICEF на вилле La Certosa di San Giacomo. После него многие звезды решили остаться на острове и немного отдохнуть, а Хайди и Том еще и отпраздновать годовщину.

Рано утром супермодель выложила в Instagram ранее не опубликованное фото со свадьбы, где она в пышном белом платье, сшитом специально для нее дизайнером Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Под снимком Клум поздравила мужа с прадником:

С годовщиной, моя любовь! Капри, 3 августа 2019, – написала она, добавив десятки красных сердечек.

Том Каулитц и Хайди Клум в день свадьбы

Также Хайди активно делится моментами их семейного отпуска в ленте и сторис: все это время их сопровождают ее 17-летняя дочь Лени Клум и брат-близнец Тома, вокалист группы Tokio Hotel Билл Каулитц. Днем семья проводит время на яхте в водах рядом с Капри, катаясь на водных мотоциклах, а вечерами они отправляются на прогулки по острову и ведут себя как обычные туристы – фотографируются на фоне достопримечательностей и покупают открытки с видами острова.

Напомним, супермодель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса, пришвартованной вблизи итальянского острова Капри. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье, брачующимся составили компанию дети Хайди – Элен, Генри, Йохан и Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья. На следующий день молодожены заботливо устроили “похмельный завтрак” для гостей. А после церемонии решили задержаться на своем love boat еще на несколько дней, активно делясь с поклонниками видео и фото первых дней в качестве мужа и жены.

Том Каулитц и Хайди Клум на Капри, август 2021 года Хайди и Лени Клум после гала-вечера UNICEF Хайди Клум Том и Билл Каулитц Билл Каулитц Том Каулитц