“Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются”. Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы

“Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись”, – написала Соколова.

Она добивала, что впереди 38-летнюю певицу ждет “долгий этап восстановления, но что самое страшное позади”.

“Передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично”, – закончила пост директор МакSим.

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A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома “Трудный возраст”.

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы.

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