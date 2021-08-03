 

Деньги ЕБРР не были инвестированы в развитие “Украероруху” – Счетная палата

03.08.2021, 16:40, Новости дня
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“Украерорухом” привлечен стабилизационный кредит ЕБРР на условиях возврата в течение трех лет, который используется на содержание персонала, а не на инвестирование в развитие предприятия”, – сказано в документе.

По данным организации StateWatch на февраль 2021 года, среднемесячные расходы на оплату труда рядовых работников в компании составили 25,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 28,8 тыс. грн, а директора предприятия – 95,7 тыс грн.

Depo.ua писало в июле, что зарплата руководителя госпредприятия Андрея Ярмарка росла, несмотря на убытки компании – на фоне убытков в 200 млн грн директор повысил себе зарплату до 200 тыс. грн в месяц.

Счетная палата, среди прочего, также установила, что “Украерорух” годами не может обеспечить эффективное использование оборудования, приобретенного за внешне-экономическими контрактами. Речь, в частности, об оборудовании для строительства моноимпульсного вторичного радиолокатора в районе Скадовска, из-за чего проблемы наблюдения за воздушным движением в юго-западной части Украины и над открытым морем с 2018 года остаются на решенными.

Кроме того, речь в отчете идет и об оборудовании новой автоматизированной системы управления воздушным движением и системы речевой связи для Одесского центра УВД.

“Во время аудита сделан обзор оборудования. К осмотру предоставлены закрытые фанерные ящики, наличие или отсутствие оборудования не подтверждено”, – говорится в отчете.

Также Счетная палата отметила, что “Украэрорух” не установил оборудование АСАП-26 для воздушного судна Ан-26.

“Во время аудита проводился осмотр оборудования. Наличие или отсутствие оборудования не подтверждено, поскольку для осмотра предоставлены закрытые ящики, что не были опломбированы”, – рассказали в Счетной палате, добавив, что такой формальный подход к работе привел к низкой результативности предприятия.

Контекст:

С конца 2019 года ГП “Украерорух” в статусе и.о. возглавляет Андрей Ярмак, которому коллектив предприятия выразил недоверие, а профсоюз “Украероруху” потребовал его уволить, писало 7 июля издание “Цензор.НЕТ”.

О привлечении кредита от ЕБРР “Украерорух” сообщил в июле 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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