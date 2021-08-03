СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования боевиков “ЛНР”

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой “ЛНР”. С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд “внешнеэкономических сделок” с предприятиями страны-агрессора, Беларусью и самопровозглашенной “Северной Осетией”.

По данным СБУ, только с октября 2016-го по июль 2019 года коммерсанты перечислили в так называемый “бюджет ЛНР” почти 18,7 млн руб (около 6,9 млн грн).

Также сотрудники спецслужбы задокументировали факты материального обеспечения “силового блока ЛНР” частной фирмой из Луганска, которая на заказ поставляла автомобили для нужд террористической организации. Участники схемы закупали в России транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины. Установлено, что специальный транспорт сообщники незаконно завозили из РФ на оккупированные территории Луганской области через пункты пропуска, которые временно находятся под контролем боевиков “ЛНР”. Благодаря одной сделке террористы получили более 7 млн руб (почти 2,6 млн грн).

“Следователи СБУ сообщили четырем лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины”, – говорится в сообщении.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В ближайшее время подозреваемые будут объявлены в розыск.

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