Французские ученые назвали одну из причин вымирания неандертальцев

Очень низкое генетическое разнообразие в популяции неандертальцев могло стать одной из главных причин вымирания данного человеческого вида. К такому выводу пришли французские ученые, проводившие исследования по этому вопросу.

Также ученые подтвердили, что неандертальцы и денисовцы являются родственными популяциями, местом происхождения которых является Африка.

Низкое генетическое разнообразие обычно формирует повышенную восприимчивость к вирусам. Скорее всего, неандертальцы из-за этого могли переживать частые опустошительные эпидемии. Учитывая то, что в доисторическую эпоху численность населения была невысокой, можно предполагать, что плохая генетика не позволила неандертальцам дожить до нашего времени.