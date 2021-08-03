Разгадан феномен светящихся пятен в океане

Так называемые молочные моря давно стали темой для легенд, которые рассказывали моряки в прошлом и настоящем. Ученые же называют данное явление феноменом светящихся пятен в океане, который, впрочем, до сих пор не могли объяснить.

Раскрыть тайну сумели недавно сотрудники из университета в штате Колорадо (США). Они провели ряд наблюдений с находящихся на орбите Земли спутников и доказали, что такие светящиеся пятна являются следствием поднятия со дна определенных групп питательных веществ.

Ответ оказался очень простым. Напомним, что в некоторых районах Мирового океана время от времени можно наблюдать светящиеся пятна на поверхности воды. Как правило, они появляются на несколько дней или недель, после чего исчезают.