 

Разгадан феномен светящихся пятен в океане

03.08.2021, 16:38, Новости дня
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Так называемые молочные моря давно стали темой для легенд, которые рассказывали моряки в прошлом и настоящем. Ученые же называют данное явление феноменом светящихся пятен в океане, который, впрочем, до сих пор не могли объяснить.

Раскрыть тайну сумели недавно сотрудники из университета в штате Колорадо (США). Они провели ряд наблюдений с находящихся на орбите Земли спутников и доказали, что такие светящиеся пятна являются следствием поднятия со дна определенных групп питательных веществ.

Ответ оказался очень простым. Напомним, что в некоторых районах Мирового океана время от времени можно наблюдать светящиеся пятна на поверхности воды. Как правило, они появляются на несколько дней или недель, после чего исчезают.



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