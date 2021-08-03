Омега-3 помогает продлить жизнь человека

Достаточное количество рыбы в рационе человека может продлить продолжительность жизни минимум на пять лет. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого опубликованы на страницах журнала American Journal of Clinical Nutrition.

Секрет в наличии в данном продукте большого количества жирных кислот омега-3. Как поясняют эксперты, по своему влиянию на здоровье организма эти кислоты сопоставимы с курением. Только речь идет о позитивном эффекте, а не о негативном.

По расчетам ученых, основанном на наблюдениях за большой фокус-группой добровольцев в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет, омега-3 может продлить жизнь лет на пять даже в том случае, если изменить свой рацион питания в старшем возрасте.