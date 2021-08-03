Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами.

«От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.