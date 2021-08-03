 

ЦИК предъявил новые доказательства владения Грудининым иностранными активами

03.08.2021, 16:36, Новости дня
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Центризбирком показал в Верховном суде РФ новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

Юрист ЦИК заявила, что они получили данные от Генеральной прокуратуры, согласно которым с сентября 2020 года мужчина снова стал владельцем акций, передает РИА «Новости».

«А также решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания больше не считается ликвидированной», – добавила она.

По ее словам, акции упоминаются и в принятом в 2019 году решении Видновского суда, который делил имущество директора «Совхоза имени Ленина» и его бывшей жены. Эти ценные бумаги суд оставил Грудинину, решение вступило в законную силу.

«На сегодняшний день мой доверитель не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус – не было ни повесток, ни других документов», – отметила представитель Грудинина еще до оглашения документов из прокуратуры.

В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD.

КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. В партии сообщили, что решение ЦИК в отношении кандидата от компартии они считают «необоснованным и незаконным», нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом нижней палаты парламента.

В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры о наличии офшоров легли «два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в РФ и не имеют юридической силы на территории России».

По их данным, прокуратура получила сведения от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед» – она не была реестродержателем Bontro LTD и сведений о владельцах не имела. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.



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