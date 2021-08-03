Российский футуролог разоблачил прогноз Ванги о поиске счастья среди потоков лжи

Российский Футуролог Данила Медведев высказался относительно прогноза Ванги на 2022 год. Эксперт разоблачил предсказание слепой болгарской провидицы о поиске счастья среди потоков лжи.

Вангелия Гуштерова была настоящей звездой экстрасенсорики в минувшем столетии. Ее предсказания будущего Земли до сих пор не дают покоя многим, несмотря на то, что болгарская провидица умерла в далеком 1996 году. Было у нее предсказание и относительно 2022 года. По мнению слепой пророчицы, счастливым в грядущем году станет тот, кто сможет найти правду в потоках лжи. Российский футуролог Данила Медведев прокомментировал слухи о том, что Ванга «видела» события XXI века.

Необычный прогноз о лжи, среди которой необходимо найти истину, привел к возникновению множества слухов. Разнообразные эксперты спорят о том, что же на самом деле предвидела Ванга. Некоторые уверены, что невидящая и полуграмотная бабушка из болгарской глубинки предвидела возникновение технологий распознания по интонации и мимике обмана и правдивой информации. Другие же склонны видеть этот прогноз больше как метафору. Однако по мнению Данилы Медведева, относиться к заявлениям Вангелии Гуштеровой следует, как к разрекламированному бренду. Многие ее высказывания имели абсолютно неоднозначную форму и могут быть применены к огромному количеству событий и явлений.

Кроме того, как пишет «Инфореактор», проблема достоверности информации существует с древнейших времен. Поэтому, независимо от уровня развития технологий, в том числе, искусственного интеллекта, воспринимать за чистую монету слова Ванги не стоит. Никаких точных предсказаний в современном мире просто невозможно сделать, заверяет Медведев.

Источник: inforeactor.ru