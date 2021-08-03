 

В продажу скоро поступит ZTE Axon 30 с фронтальной камерой под дисплеем

03.08.2021, 16:34, Разное
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Новый смартфон с инновационным оснащением скоро выведет на рынок компания ZTE. Axon 30 оснастят фронтальной камерой, расположенной под дисплеем и Snapdragon 870.
Уже много лет эксперты сферы мобильных технологий предвещали создание смартфона с селфи-датчиком, размещенным под лицевой панелью. Однако вопреки ожиданиям, пионером в этом деле стали не авторитетные Apple или Samsung, а китайская компания ZTE. После успеха дебютного аппарата с подэкранным фото-видео-датчиком бренд выпускает его второе поколение, ZTE Axon 30. Пока гаджет можно будет купить только в магазинах Китайской народной республики, однако далее его будут реализовывать и за пределами страны.

Для приверженцев продукции корпорации предлагается аппарат с несколькими вариантами комплектации. ZTE Axon 30 с 6 и 128 гигабайтами соответственно оперативной встроенной памяти обойдется примерно в 340 долларов США. Также доступными к покупке будут варианты с 8 и 128, а также 8 и 256 гигабайтами, их ценники равны 386 и 433 долларов. Топовая же модификация с 12- гигабайтами ОЗУ и 256-гигабайтном флэш-накопителем стоит уже порядка 480 долларов США. Однако в масштабах акции при старте продаж можно сэкономить, заплатив за ZTE Axon 30 около 464 долларов.

Изображение взято с: YouTube
За эти средства покупатель получит 6,92-дюймовый AMOLED-экран, отображающий 1,07 миллиарда цветов. Его разрешение составляет 2460 x 1080 точек, а охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 100%. Быстродействие и мощность аппарату придает процессор Qualcomm Snapdragon 870, а в качестве операционной системы использована одиннадцатая версия Android с интерфейсом MyOS 11. Также стоит отметить, что аккумулятор объемом 4,2 тысячи мАч получил поддержку быстрой 55-ваттной зарядки.

Еще одна инновация, иммерсивное качество графики и звука обеспечено примененной технологией DTS: XUltra 3D. Основная камера четвертная, с 2-, 5-, 8- и Sony IMX682 64-мегапиксельным объективами. Квадромодуль обеспечивает макро- и сверхширокоугольную съемку, а также измерение глубины сцены. 16-мегапиксельный селфи-сенсор использует многоприводную схему ACE с 7-слойной структурой экрана и специальными, более прозрачными катодами и OLED, пропускающими больше света.

Источник: astera.ru



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