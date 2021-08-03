Скандалы: Хлебный передел

Как ВТБ Андрея Костина контролирует экспорт зерна из России

Экспорт зерна с начала прошлого года стал предметом политических спекуляций. Его связывают с ростом цен на продукты и будто бы пытаются ограничивать. На самом же деле под шумок идёт активный передел рынка. И всё более сильные позиции на нём занимает зерновая империя, созданная вокруг государственного банка ВТБ.

если цыплят считают по осени, то хлеб – в середине лета. Аграрный сезон начинается 1 июля, на старте уборочной кампании. Тогда же подводят результаты работы за год. Итак, в агросезоне 2020–2021 годов из страны было вывезено 49 млн тонн зерна (в эту цифру ещё не вошли данные за июнь по экспорту в страны ЕврАзЭС). То есть получилось на 7 млн тонн больше, чем в предыдущем сезоне. И это несмотря на экспортные квоты и пошлины, которые Минсельхоз ввёл якобы для сдерживания экспорта. Впрочем, о его ограничении, как правило, говорят лишь официальные СМИ, пытающиеся успокоить население. Тем временем в документах Минсельхоза прямо прописано, что ведомство должно стимулировать экспорт сельхозпродукции. И цифры показывают, что ему это вполне удаётся. Если принять это во внимание, то вовсе не удивительно, что внутренние цены на зерно и продукты его переработки продолжают расти. Кто же на этом зарабатывает?

На государственных деньгах

Основную роль на экспортном рынке по-прежнему играют компании, созданные в 1990-е на Юге России. Прежде всего это ростовские «РИФ» и «Астон», неизменно входящие в топ-5 экспортёров. Однако их упорно теснят амбициозные новички, наиболее активными среди которых являются структуры, связанные с банком ВТБ.

О намерении главы госбанка Андрея Костина войти в зерновой бизнес стало известно в 2019 году. Тогда СМИ сообщали, что Костин написал в Кремль письмо, в котором известил о желании банка объединить под своим крылом зерновые терминалы Новороссийска и Тамани – именно через эти порты идёт львиная доля экспорта. В связи с этим банк попросил помощи государства в создании вертикально интегрированного холдинга, который должен взять на себя функции «ведущего трейдера российской пшеницы». Среди прочего Костин просил расширить и модернизировать железнодорожную и автомобильную инфраструктуру на подъездах к портам. Судя по всему, государственные инвестиции в развитие транспортных путей ему продавить удалось. На днях появилась информация о том, что в строительство перегрузочного терминала у Новороссийского порта будет вложено 46 млрд рублей. Об источнике этих денег пока не сообщается, однако ранее публиковались данные о том, что в недрах контролирующей порт госкомпании «Транснефть» (ей принадлежит около 60% акций) обсуждаются инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Речь шла о 108,4 млрд рублей в период до 2029 года. Видимо, пока что сторговались на половине.

Конечно, «Транснефть» может что-то заработать на этих инвестициях, однако порт для неё всё же актив непрофильный. Залог её процветания – трубопровод, а портовых мощностей по перевалке нефти сейчас в избытке, утверждают эксперты. Так что не исключено, что огромные вложения в порт могли быть нужны банку. И вполне вероятно, что созданные на деньги «Транснефти» мощности будут использоваться именно для обработки зерна и других сельхозпродуктов, таких как растительное масло.

Скупщик активов

А чем нагрузить порт, у Андрея Костина найдётся. Пока шли аппаратные войны за инвестиции в инфраструктуру, ВТБ с размахом скупал зерновые активы. Началось всё с того, что банку досталась доля Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), который обладает мощностями для хранения и перевалки огромного количества зерна. До этого НКХП входил в бизнес-империю Зиявудина Магомедова. Однако миллиардер в 2018 год был арестован по подозрению в хищении 11 млрд бюджетных рублей. Кстати, Новороссийский порт тоже некогда принадлежал «Сумме» Магомедовых, и свои акции братья продали «Транснефти» уже из СИЗО, где и находятся по сей день.

Ещё один важный шаг ВТБ на зерновом рынке – получение контроля над «Русагротрансом». Это крупнейший в России владелец вагонов-хопперов, которые используются для перевозки зерна. Для этого ВТБ купил 50% плюс одну акцию в головной компании транспортного холдинга РТК, выложив за это не менее полумиллиарда долларов. Точная сумма сделки не известна, но незадолго до неё РТК намеревался проводить IPO, и компания получила оценку 1,3–1,6 млрд долларов.

Именно после этих вложений многим стало очевидно, что банк решил всерьёз заняться зерном, иначе зачем было вмешиваться в бизнес успешной транспортной компании и врываться до размещении её бумаг на бирже? Затем последовал ряд других крупных приобретений. Но особо стоит сказать о последней сделке – с украинской компанией Kernel. Именно она до 2020 года владела зерновым терминалом в порту Тамань на паях с международным зернотрейдером Glencore. Kernel принадлежит украинскому олигарху Андрею Веревскому, который давно обосновался в десятке самых богатых бизнесменов «незалежной» и числился первым номером в неофициальном рейтинге крупнейших землевладельцев Украины. Kernel приносила олигарху по 100 млн долларов в год чистой прибыли, и, по некоторым данным, Веревский активно финансировал операции ВСУ в Донбассе.

Владелец «Закромов Родины»

Таким образом, всего за два-три года ВТБ собрал под своим крылом огромное число зерновых активов. По различным оценкам, уже как минимум треть российского зерна экспортируется при участии структур, подконтрольных ВТБ. Поначалу участникам рынка казалось, что банк пытается сформировать зерновой гигант под названием «Деметра-Холдинг», чтобы потом выгодно продать его профильному инвестору, а может быть, вывести на биржу. Однако дело пошло по другому сценарию. Половину «Деметра-Холдинга» банк продал двум частным компаниям. Это АО «Агронова», за которым стоит бывший бенефициар питерской «Балтики» и глава Олимпстроя Таймураз Боллоев, а также «Марафон Групп», связанная с зятем главы МИДа Сергея Лаврова Александром Винокуровым.

Тем не менее вряд ли можно говорить о том, что банк многое потерял. «Деметра-Холдинг» стал владеть ещё и половиной Объединённой зерновой компании (ОЗК). Она имеет не только особый статус, но и примечательную историю. Создана ОЗК была в 2009 году на базе агентства по регулированию продовольственного рынка России. Новой коммерческой структуре отошла сеть элеваторов по всей стране. За приватизацию этого огромного куска «хлебной» инфраструктуры тогда боролись как российские олигархи, включая Олега Дерипаску, так и транснациональные гиганты вроде Louis Dreyfus. В итоге 50% компании всё же осталось в руках государства, а половина была продана по какой-то непрозрачной схеме группе «Сумма» братьев Магомедовых. О том, что контроль над логистикой зерна и всеми хлеборобами оказался в руках частников тогда много писала «Версия». Ходили слухи, что такому исходу способствовали тогдашний министр сельского хозяйства Елена Скрынник и профильный вице-премьер Аркадий Дворкович. И когда они оказались не у дел, судьба зернового бизнеса Магомедовых оказалась предрешена. Как бы там ни было, долю Магомедовых, а это половина компании, выкупил ВТБ, а затем передал её «Деметра-Холдингу».

Но главное в том, что приватизация ОЗК не привела к утрате компанией своего особого статуса – зернового оператора и агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Также ОЗК организует сохранность зерна. То есть она и есть те самые «закрома Родины», которые в случае чего должны спасти страну от голода. Но по иронии судьбы (или в результате управленческих решений Андрея Костина) именно ОЗК в последние годы стала ведущим экспортёром зерна. Это стало возможным в том числе и потому, что было принято решение отправить за границу зерно, которое несколько лет копилось в государственном фонде.

Кстати

По итогам 2020 года ОЗК вошла в топ-5 российских экспортёров зерна, отправив за море 2,7 млн тонн. Правда, в последнем сезоне, когда мировые цены на зерно поставили рекорд, ситуация изменилась. Квоты на вывоз между компаниями распределял Минсельхоз. Полугосударственная ОЗК, а вернее её «дочка» ОЗК-Юг, в феврале получила разрешение на экспорт до конца сезона только 828,5 тыс. тонн. В то же время другое детище ВТБ – «Деметра-Холдинг» (в лице «дочки» «Мирогрупп Ресурсы») – получило квоту 1,76 млн тонн. Вот так гибко устроен хлебный бизнес подконтрольный Андрею Костину. Когда ему удобно быть государственным и получать всяческие поблажки от власти, он работает от лица госкомпании. А если речь идёт о максимизации прибыли, то в дело вступают игроки с вывеской частной компании.



Евгений Донской