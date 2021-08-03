Скандалы: Особенности сияния российских звезд

«Форбс» раскрыл доходы 50 самых успешных селебрити — артистов, спортсменов, музыкантов, телеведущих, моделей, реперов и блогеров

Место в данном рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Доходы. Мы подсчитали общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Распределение доходов между самой звездой и продюсерами и агентами мы не учитывали. Принимали во внимание только доходы, полученные артистом (спортсменом, музыкантом и т. д.) за счет эксплуатации своего таланта. Приведенные в рейтинге цифры — экспертная оценка, основанная на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике артистов, призовом фонде турниров, рекламных контрактах и т. д. Сумма контрактов хоккеистов NHL использовалась для оценки за вычетом 10% отложенного платежа и 20% эскроу.

Популярность. Отдельно считались баллы по пяти категориям. Для подсчета упоминаний в СМИ мы воспользовались услугами системы медиаанализа СКАН, созданной в «Интерфаксе». Для анализа было выбрано около 10 000 федеральных СМИ, включая газеты и журналы, интернет-СМИ, информационные программы ТВ и радио. Компания Brand Analytics проанализировала для нас более 28 млрд сообщений, опубликованных пользователями в русскоязычных соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, а также на форумах, блог-платформах, сайтах-отзовиках, геосервисах, видеохостингах, UGC-площадках, в публичных каналах и чатах Telegram, в пользовательских комментариях к публикациям в СМИ. Специалисты «Яндекса» посчитали число запросов информации об участниках рейтинга в России, а Google — по всему миру. Мы также учли количество подписчиков на селебрити в Instagram и YouTube.

Авторы: Елена Березанская, Елена Ганжур, Ксения Демидкина, Анастасия Карпова, Никита Камитдинов, Александр Левинский, Анастасия Ляликова, Варвара Селизарова, Игорь Терентьев, Ирина Юзбекова, Дмитрий Яковенко.

Благодарим за помощь: Игоря Лощица и Глеба Полушина («Яндекс»), Екатерину Кондратьеву и Марину Булееву (Google), Юлию Михайлову и Анну Перькову (СКАН), Василия Черного и Валерию Вебер (Brand Analytics), Льва Грунина (WhoIsBlogger.com), Вадима Кормилицына и Евгению Дашкевич (Celebrity Booking Group), Антона Добрина (RocketBooking), Татьяну Иванову (Hello blogger), Григория Зорина (Hype Agency), Александра Изотова (Царь Pictures), Дмитрия Гринченко («Русское концертное агентство»), Марину Иванову (HypeFactory), Екатерину Павлову (Soldoutmafia), Кирилла Диденка (селебрити агентство Didenok Team) и продюсеров Иосифа Пригожина и Яну Рудковскую, а также всех экспертов и участников рынка, предоставивших нам информацию.