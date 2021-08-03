В Госдуме ответили на заявление США о вторжении на чужие территории

На днях советник госсекретаря США Джордж Кент допустил вторжение американских кораблей в территориальные воды чужих государств. Это заявление прокомментировали в Москве.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал такие убеждения обычной наглостью, которая не знает границ. Политик отметил, что Россия не удивляется таким заявлениям, которые уже давно не сенсация. Однако Москва не позволит флоту США “пастись” у российских границ.

Он напомнил, что американцы постоянно вторгаются в чужие территориальные воды. Это ни для кого не новость и было в советское время. Он напомнил также недавний инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил территориальные воды России.

Он признал, что флот США самый мощный, однако это не дает Америке право так себя вести. Россия будет отрезвлять подобные самоуверенные выпады со стороны Вашингтона.

Напомним, в июне британский эсминец вторгся в воды России возле Крыма. Российские пограничники несколько раз предупредили его по связи, после чего открыл предупредительный огонь. Самолет Су-24М произвел “предупредительное бомбометание”. Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение британского эсминца было провокацией после саммита Россия-США.