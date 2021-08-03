Рыбинску добавили денег по на ремонт дорог

03.08.2021, 16:22, Новости

Теги: Бюджет, Транспорт

Правительство России подтвердило выделение Рыбинску бюджетного трансферта в размере 400 миллионов рублей.

Деньги из резервного фонда предназначены на развитие городской транспортной инфраструктуры. Список дорог уже определен. В приоритете главные транспортные пути.

На торги выставят два лота: ремонт восьми дорог и два участка нового строительства.

В лот №1 вошла ул. Моторостроителей. Ее ждет комплексный ремонт. Здесь будет не только заменено асфальтовое покрытие на всем протяжении, но и восстановлены тротуары, проложена велодорожка, отремонтированы три проезда к детским садам. Так как проезд в микрорайон Скоморохова гора осуществляется через улицу Черкасова, ремонтные работы пройдут и здесь.

Долгожданный ремонт ждет проспект 50 лет Октября от перекрестка на дамбу-шлюз до больницы № 4. В течение нескольких лет откладывали и благоустройство улицы Карякинской около сада. В этом году участок от улицы Луначарского до улицы Пушкина восстановят.

Также заменят покрытие на ул. Карякинской у военкомата с последующим изменением схемы движения. Это необходимо для снижения количества ДПТ, которые происходят под путепроводом на развязке Плеханова-Гоголя-Железнодорожная. На самом участке под путепроводом запланированы ремонт тротуара с обеих сторон, бордюров, установка пешеходное ограждение, знаков, нанесение разметки.

1-я Катерская улица обеспечит соединение улиц Тоговщинская и Гражданская, где сейчас идет активное жилищное строительство.

Ремонт перекрестка Переборского тракта в районе пересечения с Гражданской улицей и Глебовской предполагает замену покрытия, светофорного объекта, обустройство установку знаков, разметку.

Также в этом году частично отремонтируют дорогу в районе д. Вараксино.

По условиям программы часть средств необходимо направить на строительство новых дорог, поэтому улица Волочаевская будет продлена от ул. Невского до Окружной. Предусмотрена замена светофора, оборудование парковочных карманов.

На участке дороги дамба-ГЭС запланирована замена покрытия на аварийном отрезке от границы Рыбинска у седьмого километра до здания гидроэлектростанции включительно.

В списке приоритетных улица Фестивальная, но она будет отремонтирована при условии экономии средств. Дорожные работы начнутся, как только определят подрядчиков