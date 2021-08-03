Она не оставила нам выборов

Стокгольмский синдром главы ЦИК Эллы Памфиловой: как защитница свобод превратилась в одного из главных их душителей. Очерк Веры Челищевой.

…Постперестроечный 1994 год. В Театре «Школа современной пьесы» празднуют 70-летний юбилей Булата Окуджавы. Со сцены читают Жванецкий, Юрский, Евтушенко. Поют Шевчук и Ким. Шутят Ширвиндт и Никулин. В зрительном зале Фазиль Искандер, Роберт Рождественский, Ефремов-старший (младший объявляет выходы), Иннокентий Смоктуновский и многие-многие из числа тех, кто определял культурный облик страны, начиная со времен оттепели. Выделялась среди всей этой публики сидящая в центре гражданка лет 40. На происходящее на сцене она смотрела несколько растерянно. Когда весь зал смеялся, на ее лице появлялась полуулыбка. Затем снова возвращалось прежнее выражение. В зале сидела Элла Памфилова, вчерашний мастер-наладчик электронного оборудования, комсомольская и профсоюзная активистка, член КПСС, добившаяся неимоверных успехов и теперь (в 94-м), будучи министром социальной защиты населения, направленная начальством поздравлять именитого юбиляра.

За 27 лет, прошедшие после того концерта, Элла Памфилова еще дальше продвинулась по карьерной лестнице и сегодня, в 2021-м, все чаще в качестве центрального аргумента, разбивающего претензии к работе возглавляемой ею Центральной избирательной комиссии, оппоненты слышат: «Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве. Я свою личную жизнь трачу на выборы. А вы? Что сделали вы?».

Элла Санна и 90-е

Памфилова стала заметной в начале 1990-х, когда из мало кому известного народного депутата Верховного Совета СССР и председателя профсоюза «Мосэнерго» она вырвалась в чиновники федерального значения.

Министр социального развития сначала в либеральном правительстве Гайдара, потом у Черномырдина, женственная, органичная — Памфилова олицетворяла собой трудолюбивую, озабоченную решением социальных проблем женщину-политика. Родину-мать и мать-защитницу.

Элла Памфилова, министр социального развития (в центре), апрель 1992 года. Фото: РИА Новости

У нее получалось разруливать проблемы, выбивать соцобеспечение для многих нуждающихся категорий граждан, начиная от военных пенсионеров и заканчивая сотрудниками здравоохранения. Продолжалось это три года. На четвертом году Памфилова подала в отставку. Ельцин прошение удовлетворил. Памфилова сосредоточилась на депутатской карьере.

В те годы она была заметным игроком на демократическом поле. Вступала в перепалки с депутатом-антисемитом Макашовым, прямо обвиняла в нацизме лидеров существовавшей тогда партии «Родина» Рогозина и Варенникова…

На протяжении пяти лет, до 2000 года, Памфилова являлась членом Совета по делам инвалидов и Комиссии по поиску пленных, заложников и интернированных жителей при президенте. Много ездила в Чечню, где в составе парламентской делегации доставала из чеченского плена российских солдат. Вообще в вопросе чеченской войны, в отличие от большинства депутатов Госдумы и чиновников в целом, Памфилова проявила себя достойно. Она выступала резко против этой войны, настаивала на суде — своеобразном Нюрнберге — над теми, кто ее развязал. Открыто критиковала президента Ельцина, возлагая первоочередную ответственность на него…

Путин в ее жизни появится, как и у всех — в 1999-м. Спустя годы Элла Александровна будет говорить, что у ее отношений с ним был «драматичный старт».

Памфилова одна из тех немногих, кто голосовал в Думе против назначения Путина премьер-министром.

Для самой Памфиловой 99-й и начало 2000-го пройдут под знаком минус. На парламентских выборах 99-го, где лидировал блок «Единство» (будущая «Единая Россия»), Памфилова в Госдуму не прошла. Спустя годы она будет обвинять в своей неудаче Березовского, якобы он подстроил ее провал. У Березовского, главной беды РФ и незаменимого «заказчика» всех политических убийств, теперь ничего и не спросишь.

После этого проигрыша Памфилова, как она выражается, уехала в Сочи «зализывать раны», но, узнав, что Ельцин уходит в отставку, включила «бойцовский характер» и уже спустя четыре месяца стала первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост президента.

Тогда она набрала лишь 1,01% голосов. «Я понимала, что у меня нет никаких шансов, — но это была единственная возможность для политического выживания, акт отчаянного сопротивления маленького человечка большим внешним обстоятельствам», — так она спустя годы объясняла свой поход в президенты в интервью «Новой».

Однако с официальным вступлением Путина в должность президента в жизни «маленького человечка» Памфиловой началась светлая полоса — почти на 15 лет она стала главной государственной правозащитницей в новой вертикали власти.

Владимир Путин и Элла Памфилова, 2004 год. Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Элла Санна и права человека

В ноябре 2004 года Памфилова была назначена на только что созданную указом Путина должность председателя Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. C ровесником Путиным они сработались. Во всяком случае, тот к ней прислушивался. Например, в 2005 году Дума приняла в первом чтении драконовские поправки в закон о некоммерческих организациях. Поправки предполагали ужесточение контроля государства за деятельностью НКО и запрет финансирования из-за рубежа. На встрече с президентом Памфилова выступила против этих поправок, аргументируя позицию тем, что гражданское общество может серьезно пострадать. «Само исполнение, когда депутаты не учитывают мнение многих общественных организаций, общественности, вызывает большую озабоченность», — говорила Памфилова на встрече президентского Совета с Путиным, замечая, что законопроект «нарушает нормы Конституции и обязательства в сфере международного права».

«Путин отнесся к этому настолько серьезно, что собрал по этому поводу Совет безопасности, — вспоминала Памфилова итоги встречи с президентом в интервью «Новой». — Перед началом я поговорила с несколькими его членами, которые вроде бы соглашались со мной, — но во время заседания оказались, естественно, против. Путин с суровым видом наблюдал мои отчаянные попытки переубедить высокопоставленных членов Совбеза, которые дружно опровергали все мои доводы. Наконец, когда я уже почти безнадежно изрекла, что трудно одной противостоять всем собравшимся, но я буду настаивать на своем, президент, сидевший напротив меня на другом конце этого длинного стола, сказал: «Почему же одна? Я готов со многим согласиться»… В результате в закон были внесены определенные коррективы, без которых он был бы еще хуже. Это я к тому, что Путин — и я не раз в этом убеждалась — уважает людей, которые, если с ним не согласны, не боятся это несогласие отстаивать — искренне, открыто, аргументированно, без камня за пазухой. Он понимает, что на холуяж никакой надежды нет».

На посту главной правозащитницы Памфилова старалась держать баланс. Так в 2007 году она требовала отставки главы МВД РФ Рашида Нургалиева за грубо разогнанные «Марши несогласных» в Москве и Санкт-Петербурге.

Такие марши в те годы регулярно проводились коалицией «Другая Россия», главными их участниками были Борис Немцов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Впрочем, вступаясь за протестующих, Памфилова четко давала понять: она не с оппозицией, она за государство. Необходимость отставки Нургалиева аргументировала тем, что власть «позволила втянуть себя в бездарные сценарии оппозиции», что выразилось в разгоне протестных акций, избиениях и незаконных задержаниях людей.

«Марш несогласных» в Санкт-Петербурге. Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов

«Власть не только сработала грубо, она допустила удар по авторитету РФ в мире. Не надо позорить Россию: научитесь действовать с умом или уйдите в отставку. А так мы вынуждены признать, что та сторона («Другая Россия») выиграла, а власть проиграла», — писала Памфилова в своем обращении к Генеральному прокурору Юрию Чайке и просила того дать правовую оценку фактам применения физической силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении граждан.

Нургалиева в отставку не отправили. Памфиловой ничего за ее демарш не было.

Рашид Нургалиев. Фото: РИА Новости

В те годы, помимо прочего, она станет председателем движения «Гражданское достоинство», одного из крупнейших аккредитованных грантооператоров, распределяющих государственные гранты среди социальных НКО. Представители тех самых НКО, ныне все как один объявленных Минюстом «иноагентами», отмечали, что структура эта была весьма честная и прозрачная.

Да, Элла Памфилова тех лет выступала за прозрачность. В 2007 году в сотрудничестве с рядом российских НКО и гражданских объединений она стала соорганизатором проекта «Право на выбор», целью которого было вовлечение общественности в процесс мониторинга выборов. Сегодня, сидя в кресле главы ЦИК, Памфилова называет общественность в лице независимых наблюдателей «политическими крикунами» и требует от них «не прикрывать свою политическую немощь истериками по поводу возможных фальсификаций».

Но до начала работы в ЦИК — еще несколько лет, и подобных высказываний Памфилова тогда себе не позволяла.

Элла Санна и «медведевская оттепель»

7 мая 2008 года в должность главы государства вступил Дмитрий Медведев, став самым молодым президентом в истории современной России. Его четыре года на этом посту получили название «медведевской оттепели»: за больший либерализм, чем у Путина, и за попытки провести широкомасштабную программу по обновлению российской экономики и гражданского общества. С ним многие связывали надежды на демократизацию режима. Не сбылось.

Однако за эти четыре года состав Совета, возглавляемого Памфиловой, кардинально обновился: она позвала туда команду либерально настроенных экспертов и специалистов: Игоря Юргенса, Тамару Морщакову, Александра Аузана, Ирину Ясину, Сергея Гуриева, Елену Панфилову…

В 2009 году этот Совет во главе с Памфиловой выступил с заявлением, которым осудил организованную активистами движения «Наши» кампанию травли журналиста Александра Подрабинека за его статью «Как антисоветчик антисоветчику». Статья была посвящена скандалу вокруг шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте. Председатель московского совета ветеранов, бывший секретарь ЦК КПСС, Владимир Долгих требовал от хозяев поменять название, Подрабинек его раскритиковал на страницах «Ежедневного журнала». Члены движения «Наши» усмотрели в публикации Подрабинека оскорбления ветеранов войны, потребовали публичных извинений, а также начали бессрочное пикетирование дома, где жила его семья. Сам Подрабинек стал получать угрозы.

«Совет считает незаконной и аморальной кампанию травли журналиста Александра Подрабинека, организованную безответственными авантюристами из МДАД [молодежное демократическое антифашистское движение] «Наши», — говорилось в заявлении Совета. За солидарность с Подрабинеком на Памфилову обрушились среди прочих единоросс Андрей Исаев и член Общественной палаты Ольга Костина, один из ключевых свидетелей обвинения по делу ЮКОСа и жена тогдашнего заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента Константина Костина. Поведение Памфиловой Костина назвала «убогим», «суетливым» и «безобразно странным». Памфилова подала на Костину в суд за оскорбления. Суд в иске отказал, посчитав, что сказанное Костиной является ее оценочным суждением.

Владислав Сурков, Дмитрий Медведев, Элла Памфилова и Ярослав Кузьминов. Фото: РИА Новости

Летом 2010 года Памфилова выступила против принятых Госдумой поправок, расширяющих полномочия ФСБ. Она объясняла Дмитрию Медведеву, что эти поправки возрождают «худшие и незаконные практики тоталитарного государства». Медведев Памфилову и Совет не поддержал, заявив, что сам инициировал законопроект. Через месяц Памфилова написала заявление об уходе в отставку с должности председателя Совета. Объясняя причины, она в интервью всем независимым СМИ подчеркивала, что ушла, поскольку поле публичной политики при первом замруководителя администрации президента Владиславе Суркове «не просто вытаптывается, а выжигается».

С Сурковым у нее действительно был затяжной конфликт. Он блокировал многие инициативы Совета, натравливал на Памфилову «нашистов» и «ЕдРо», она тоже не молчала.

Например, про одну из самых отвратительных акций движения «Наши» — «Здесь вам не рады» — она писала: «Выкормыши неких наших политтехнологов закладывают душу дьяволу». Те в ответ угрожали судом.

В битве с Сурковым Памфилова проиграла.

Акция движения «Наши», Селигер-2010. Фото: Эхо Москвы

К слову, в те годы она не считала для себя зазорным общаться не только с «Новой», но и с радио «Свобода» (признано в РФ «СМИ-иноагентом» — Ред.), и с The New Times. Последним, например, объясняла:

«Ушла я совершенно осознанно, а не потому что нервы сдали. Я горжусь тем, как работал Совет все эти годы и что удалось сделать. Я горжусь тем, что на протяжении восьми лет работы не боялась поднимать перед первыми лицами государства самые острые, самые неприятные для власти вопросы. Когда почти все молчали. За исключением единиц. И по поводу войны в Чечне, и по поводу Ходорковского, и по поводу выборов, и по поводу митингов, и по поводу коррупции в правоохранительных органах, и по поводу продажности политиков и судов, и по поводу произвола спецслужб. Не раз всерьез рисковала, тогда как так называемые «крепкие мужики» вдруг внезапно исчезали, чтобы ненароком чего не вышло. <…> Я могла долго перечислять те вопросы и предложения Совета, которые не нашли понимания у власти. Прежде всего потому, что их решение противоречило бы логике нынешней политической системы. Мы стали упираться в системный тупик. Наступил кризис жанра. <…> Это одна из основных причин моего ухода, а не чье-либо давление. Я бы себя не уважала, если бы спасовала перед какими-то «нашими» или другими мелкими единоросскими функционерами».

Ровно через 10 лет после истории с отказом поддерживать поправки, расширяющие полномочия ФСБ, Памфилова, уже будучи в должности главы ЦИК, не задумываясь, поддержит поправки в Конституцию, обнуляющие сроки президента.

После ухода с поста председателя Совета по правам человека Элла Александровна выпадет из общественной жизни до 2014 года. По ее собственному признанию в интервью «Новой» и лично Дмитрию Быкову, в тот период у нее появилась возможность больше читать, слушать любимую музыку и больше уделять внимания близким и «в конце концов, время на полноценную личную жизнь!». Кстати, про личное известно мало. Разведена, есть взрослая дочь и внучка. На вопрос того же Быкова, не вышла ли она замуж, Памфилова ответила: «Быть замужем и не быть одной — серьезная разница. Я не одна, но никого не впущу в свое личное пространство дальше определенной границы».

Элла Санна и Крым

В феврале 2014 года сменивший к тому моменту Медведева Путин лично предложил Госдуме кандидатуру Памфиловой на пост нового уполномоченного по правам человека. У прежнего омбудсмена Владимира Лукина заканчивался срок полномочий. Кандидатуру Памфиловой поддержали «Единая Россия», Совет Федерации, СПЧ и следом Госдума. «Вы сами-то согласны с этим?» — спрашивал Путин Памфилову во время их открытой для журналистов встречи. «Конечно, я согласна. Если произойдет это назначение, ну буду работать. Самое главное — просто быть честным в своей работе. Честным и последовательным. Вот на это вы можете рассчитывать», — спокойным тоном ответила она и поблагодарила президента за то, что он «рискнул продвигать» ее кандидатуру. В интервью «Новой» по случаю своего назначения Элла Памфилова тогда сказала:

— Путин обладает уникальной интуицией, у него, я сказала бы, прямой контакт с российским коллективным бессознательным. Поскольку глубинные процессы общественного развития и самоорганизации идут сложно, но довольно стремительно, у меня есть ощущение, что Путин ищет контакты с его самой дееспособной частью — поверх чиновничьих барьеров. Более того — в борьбе с коррупцией он только на нее и может опереться, потому что иначе система сама себя сожрет, и очень быстро.

Вступление Памфиловой в должность уполномоченного совпало с присоединением Крыма — фактор в дальнейшем ходе ее перевоплощения решающий. С тех пор Элла Александровна стала относиться к своей деятельности исключительно с позиции государственных интересов

и развернула всю работу аппарата уполномоченного в сторону крымских событий и событий на Донбассе. Она писала обращения в ООН и Совет Европы по поводу «нарушения прав человека в Украине», украинских солдат называла «карателями», а украинского омбудсмена Валерию Лутковскую — «пляшущей на костях». Она реже обращалась в суды в интересах заявителей, чем ее предшественник Лукин, хотя именно судебную систему вместе с пенитенциарной хотела когда-то серьезно реформировать. Именно в должности омбудсмена Памфилова из правозащитницы превратилась в чиновницу.

Алексей Навальный на заседании ЦИК, 2017 год. Фото: РИА Новости

Новую Памфилову, зарекомендовавшую себя как человека системы, в Кремле оценили. К весне 2016 года, когда очередной срок полномочий Владимира Чурова подошел к концу, Путин своим указом назначил Памфилову в новый состав Центризбиркома. Близились выборы президента, в которых снова собирался участвовать Путин. Памфилова предложение приняла без колебаний.

Элла Санна и ЦИК

Пожалуй, это единственная за всю карьеру Эллы Памфиловой должность, в которой она находится больше пяти лет. В 2021 году она успешно переизбралась на второй срок.

Первое время Памфилова пыталась разобраться в тонкостях избирательного законодательства, устраивала круглые столы с мозговыми штурмами, приглашая на них экспертов движения «Голос» и других независимых общественных объединений, спрашивала у тех советы, вводила их в рабочие экспертные группы, выдвигала в некоторые региональные избиркомы кандидатов, предложенных организациями наблюдателей. Наконец, Памфилова старалась установить диалог с оппозиционными кандидатами. Но диалог не задался.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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