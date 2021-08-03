 

В своей стихии: новинки уходовой косметики в арт-проекте HELLO!

03.08.2021, 15:54, Разное
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Датский бренд по уходу за кожей OleHenriksen уже год как появился в России. К этой дате марка, эксклюзивно представленная в Sephora, подготовилась. Среди новинок – легкий увлажняющий крем Cold Plunge, который сужает поры, матирует и контролирует блеск. Его текстура идеальна для жирной и комбинированной кожи, особенно в летний сезон. Среди других находок коллекции Balance от OleHenriksen – средство для умывания Find Your Balance, маска для лица Cold Plunge, уменьшающая видимость пор, и другие средства.

Слева направо: маска для лица Cold Plunge, Balance; легкий увлажняющий крем Cold Plunge, Balance. Все – OleHenriksen 

Среди антиэйдж-новинок – сыворотка Capture Totale Super Potent Eye Serum, Dior. Она корректирует кожу вокруг глаз за счет содержания лонгозы и экстракта ржи, обладает охлаждающим эффектом, а также с ее помощью можно сделать массаж век, для этого у нее есть специальный запатентованный аппликатор. Против признаков старения выступает и сыворотка Time-filler Intensive, Filorga.

Мимические, глубокие, поверхностные, морщины обезвоженности – продукт обещает справиться со всеми видами, способствуя увеличению синтеза коллагена. Профилактика старения, борьба с тусклым цветом лица – эти задачи ставит перед собой гамма My Payot, обновленная этим летом. Главные звезды состава – ягоды годжи, асаи, гранат и витамин С.

Слева направо: дневной крем Creme Glow, My Payot, Payot; сыворотка против морщин Time-filler Intensive, Filorga; сыворотка для кожи вокруг глаз Super Potent Eye Serum, Capture Totale, Dior 

В городе, на курорте, на даче – обойтись без солнцезащитных средств категорически невозможно. К счастью, в этом сезоне beauty-бренды предлагают новинки на любой вкус. Лаборатория Bioderma презентовала солнцезащитный флюид SPF 50+ с тоном Photoderm для жирной, комбинированной кожи и кожи с акне. Бренд Thalgo выпустил линию средств с ароматами монои, ванили и кокоса – от активатора загара до антивозрастного солнцезащитного молочка. Для тех, кто не планирует посещение пляжей, эксперты Clarins создали коллекцию Self Tan. Она обещает красивый тон кожи круглый год, состоя из концентратов, молочка и геля с эффектом загара для лица и тела.

Слева направо: антивозрастное солнцезащитное молочко для тела SPF 15, Thalgo; концентрат с эффектом загара для тела Addition Concentre Eclat Corps, Clarins; солнцезащитный флюид SPF 50+ Photoderm, BiodermaЛиния Pro-Collagen от британской марки Elemis взяла на себя миссию бороться с сухостью кожи, проявлением видимых признаков старения и потерей эластичности. В основе – морские и растительные активные компоненты, включая средиземноморские водоросли Падина Павоника. Для ценителей этой линии бренд приготовил несколько новинок: бодрящий антивозрастной очищающий гель для кожи, увлажняющую эссенцию с комплексом минералов, а также альтернативу ретинолу – обновляющую сыворотку для лица с экстрактом красных водорослей.

Слева направо: увлажняющая эссенция для лица Marine Moisture, Pro-Collagen; обновляющая сыворотка для лица Pro-Collagen; гель для очищения кожи Energising Marine Cleanser, Pro-Collagen. Все – Elemis



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