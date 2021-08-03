Главврач НОК РБ: у Тимановской есть все признаки вялотекущей шизофрении, она нуждается в экстренной помощи

Главврач Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Владислав Котляревич заявил, что у легкоатлетки Кристины Тимановской наблюдаются все признаки вялотекущей шизофрении.

Чиновник предупредил, что она нуждается в срочном лечении. В силу редкости болезни девушку необходимо немедленно вернуть на Родину, где ей окажут всю необходимую помощь.

“Сейчас эта болезнь успешно лечится фактически только у нас и ещё в нескольких странах мира. На кону жизнь и здоровье спортсменки, поэтому я призываю и Европу, и Японию, и МОК принять решение ради её же блага вернуть её обратно”, – сказал он.

По словам медика, это будет “хорошая проверка, врачи в Европе сидят или Менгеле”.

“Мы все давали клятву о том, что здоровье пациента на первом месте. И сейчас посмотрим, насколько лишь все эту клятву готовы, так сказать, служебно исполнить. Ещё Боткин, кажется, говорил: у врача должны быть чистые руки, потому что гигиена, холодная голова, ну, в смысле спокойная, и горячее сердце, потому что не плевать на пациентов. И нам на Тимановскую не плевать”, – заключил психиатр.

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