Тюменские нейрохирурги спасли ребенка с редкой патологией мозга



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Эта опухоль сосудистого сплетения в желудочке головного мозга чаще всего проявляется у детей до двух лет и становится причиной развития гидроцефалии. Хориоидпапиллома составляет всего 1% от числа всех новообразований мозга, и все современные методы вмешательства чаще всего только позволяют остановить рост опухоли.

Маленький Тихон ждал операции восемь месяцев, поскольку из-за постоянной температуры проводить ее было нельзя. Врачи предложили его матери провести прижигание новообразования лазером методом эндоскопии. Лазерная установка используется в тех случаях, когда есть риск повреждения скальпелем мельчайших сосудов и нервных окончаний.

Однако во время операции хирургам пришлось изменить сценарий вмешательства: под воздействием лазера папиллома начала расслаиваться по частям.

«Нам ничего не оставалось, кроме как удалить ее. В месте, где выросла опухоль, мы сохранили все ткани невредимыми», – рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением Юрий Якимов. Врач отметил, что в его практике подобный случай — это большая редкость.

По словам специалистов центра нейрохирургии, мальчик вернулся в палату уже спустя три часа после операции, а к вечеру уже играл и бегал. За ребенком еще будет вестись наблюдения, но в целом специалисты убеждены, что им удалось избежать главной опасности этого новообразования — развития гидроцефалии мозга.