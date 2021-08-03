 

Из всех умерших от COVID-19 с начала лета только один человек получил первую прививку, остальные не были вакцинированы – Минздрав Украины

03.08.2021, 15:46, Новости дня
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В течение июня – июля в Украине подтвердили более 49 тыс. случаев коронавируса. Из них 170 человек были привиты одной или двумя дозами вакцины, что составляет 0,3% от общего количества заболевших за этот период.

Умерло от коронавируса за первые два летних месяца 2256 человек, из них только один был привит первой дозой, остальные вакцинацию не проходили.

“Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него не был завершен курс. Это был человек старшего возраста, имевший хронические заболевания. Если человек получил две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным”, – сказала заведующая отделом эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев заболевания, выздоровело почти 2,2 млн человек, умерло почти 53 тыс. украинцев.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 3,7 млн человек, а более 2 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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