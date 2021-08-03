Кулеба: Украина сделает все возможное для расследования смерти Шишова

“Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти”, – написал Кулеба.

Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

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