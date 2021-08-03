 

НАБУ задержало директора государственного лесхоза в Харьковской области

03.08.2021, 15:46, Новости дня
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По данным следствия, директор лесхоза Харьковской области и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам.

“Речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. м³ древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн гривен”, – сообщили в НАБУ.

До данным “Слово и дело”, речь идет о бывшем директоре ГП “Гутянское лесное хозяйство” Викторе Сысе и его двоюродном брате.

В НАБУ отметили, что в 2019 году директор лесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление и хотел “подкупить” следователя НАБУ, предложив ему $)100 тыс. за закрытие уголовного производства. Сейчас задержанным хотят сообщить о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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