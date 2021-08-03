 

МОК начал официальное расследование дела белорусской спортсменки Тимановской

03.08.2021, 15:46, Новости дня
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Организация должна установить все факты и выслушать всех участников, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, подчеркнул Адамс. Он отметил, что МОК запросил у Олимпийского комитета Беларуси письменные разъяснения по поводу случившегося.

Когда МОК планирует завершить расследование, Адамс не уточнил. 

По словам спикера, планируется, что вскоре спортсменка, которой посольство Польши в Токио предоставило гуманитарную визу,  отправится в Варшаву.

Тимановская в нескольких беседах заверила МОК, что чувствует себя в безопасности и защищена, и теперь она находится в безопасном месте, сказал Адамс. Он отметил, что МОК также связался с Национальным олимпийским комитетом Польши, чтобы обсудить, как поддержать Тимановскую в будущем. 

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку сняли с соревнований “в связи с эмоционально-психологическим состоянием” и  попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 

В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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