 

Ефросинина стала судьей популярного шоу

03.08.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В публикации отмечается, что съемки кастингов среди участников шоу уже стартовали. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Україна має талант (@ukrainegottalent)

Контекст:

Первый сезон шоу “Україна має талант” был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м. 

Премьера нового сезона шоу “Україна має талант” запланирована на осень 2021 года. Его ведущим будет Григорий Решетник. В основной состав жюри войдут ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Ранее стало известно, что приглашенной судьей шоу также стала проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Подземный тоннель Илона Маска не построят

23.07 / Арестович: Переговоры – это политика Зеленского, его план Б. Но если Россия полномасштабно нападет, она получит по зубам

24.06 / “Для преодоления последствий может понадобиться не 1 млрд грн”. Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов. Видео

01.06 / Европу обвинили в беспринципности из-за молчания о прослушке со стороны США

23.03 / Вице-премьер Словакии подал в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцин от коронавируса

12.08 / Колесникова: Мы просим власти Беларуси не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами

02.01 / В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

01.05 / Экономика: Что ждет цены на бензин этим летом

28.11 / Офис генпрокурора отказался подписывать запрос об экстрадиции Бахматюка

23.07 / МИД заподозрил «внешних» игроков в высылке российских дипломатов из Болгарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика