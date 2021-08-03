Ефросинина стала судьей популярного шоу

В публикации отмечается, что съемки кастингов среди участников шоу уже стартовали.

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Публикация от Україна має талант (@ukrainegottalent)

Контекст:

Первый сезон шоу “Україна має талант” был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м.

Премьера нового сезона шоу “Україна має талант” запланирована на осень 2021 года. Его ведущим будет Григорий Решетник. В основной состав жюри войдут ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Ранее стало известно, что приглашенной судьей шоу также стала проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

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