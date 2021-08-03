Датский ученый предсказал появление нового человеческого вида

Профессор из Дании Йеспер Гивсков Сёренсен утверждает, что вскоре на Земле неизбежно должен появиться новый вид человека. Это не просто возможно, это должно произойти обязательно, считает ученый.

По его мнению, многочисленные мутации, которые происходят, в том числе, и на генетическом уровне, способствуют ускорению эволюции. Людей это касается так же, как и всех остальных живых организмов.

Теоретически может появиться даже не один новый вид человека, а сразу несколько, предполагает профессор. Однако ни о сроках, ни о каких-то конкретных физиологических изменениях говорить пока рано, считает он. Очевидно, ответы на самые важные вопросы удастся получить при помощи новых научных исследований.