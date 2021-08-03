Успешность мужчин никак не связана с уровнем тестостерона

Ученые из Великобритании опровергли общепринятое представление о том, что уровень тестостерона в организме мужчины напрямую влияет на его успешность в жизни.

Исследование проводили в бристольском университете. Ученые собрали данные примерно о 400 тысячах мужчин и сумели сравнить их социально-экономическое положение с уровнем тестостерона в их организмах. Между этими двумя факторами нет никакой связи, утверждают ученые.

Ранее похожие исследования проводили во Франции. Там ученые делали инъекции тестостерона добровольцам и наблюдали за изменениями в их поведении. В результате было установлено, что мужчины с высоким уровнем тестостерона чаще покупали себе статусные вещи, такие как дорогие автомобили и пр.