 

Успешность мужчин никак не связана с уровнем тестостерона

03.08.2021, 15:44, Новости дня
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Ученые из Великобритании опровергли общепринятое представление о том, что уровень тестостерона в организме мужчины напрямую влияет на его успешность в жизни.

Исследование проводили в бристольском университете. Ученые собрали данные примерно о 400 тысячах мужчин и сумели сравнить их социально-экономическое положение с уровнем тестостерона в их организмах. Между этими двумя факторами нет никакой связи, утверждают ученые.

Ранее похожие исследования проводили во Франции. Там ученые делали инъекции тестостерона добровольцам и наблюдали за изменениями в их поведении. В результате было установлено, что мужчины с высоким уровнем тестостерона чаще покупали себе статусные вещи, такие как дорогие автомобили и пр.



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