 

Названы сроки возвращения в Россию части попавших в серьезное ДТП в Турции туристов

03.08.2021, 15:42, Новости дня
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Первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа, сообщил туроператор «Интурист».

В компании сообщили, что «на 4 августа запланирован вылет первых 10 туристов из группы пострадавших в Самару», передает РИА «Новости».

Там также сообщили, что вечером 3 августа генеральный консул в Анталье встретится с туристами и руководством «Интуриста».

Вместе с тем Ростуризм сообщил со ссылкой на компанию «Интурист», что «в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии», двое из них «перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже», передает ТАСС.

Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде.

Отмечается, что Ростуризм продолжает держать на контроле ситуацию с произошедшим ДТП.

Родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор. Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь на место уже сегодня.

Телефон горячей линии туроператора для родственников пострадавших туристов +7 (915) 327 79 68, телефон экстренной связи Генконсульства РФ в Анталье: +90 (541) 417 87 78.

Напомним, в понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением.

Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения.

Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье.



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