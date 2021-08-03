Правящая партия Грузии осудила призыв о нормализации отношений с Россией
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Представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо грузинских политиков и общественных деятелей к президенту РФ Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это просто постыдно! Приближается 8 августа (годовщина начала нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году) и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую (обращение)», – сообщил Сарджвеладзе.
«Нельзя так! Это безответственно в том числе перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии», – добавил он.
Сарджвеладзе не исключил, что за этим письмом стоят «меркантильные интересы» подписантов.
Напомним, более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента РФ восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений.
Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
Она заявила, что «режиссером театра» внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России».
«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык. Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», – говорится в письме.
По мнению авторов, подавляющее большинство населения Грузии поддерживают диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.
Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный Олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.
После 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений.
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