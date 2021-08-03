 

Правящая партия Грузии осудила призыв о нормализации отношений с Россией

03.08.2021, 15:42, Новости дня
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Представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо грузинских политиков и общественных деятелей к президенту РФ Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это просто постыдно! Приближается 8 августа (годовщина начала нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году) и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую (обращение)», – сообщил Сарджвеладзе.

«Нельзя так! Это безответственно в том числе перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии», – добавил он.

Сарджвеладзе не исключил, что за этим письмом стоят «меркантильные интересы» подписантов.

Напомним, более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента РФ восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений.

Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

Она заявила, что «режиссером театра» внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России».

«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык. Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», – говорится в письме.

По мнению авторов, подавляющее большинство населения Грузии поддерживают диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.

Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный Олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.

После 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений.



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