Тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на Олимпиаде

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до109 кг.

Наниев взял общий вес 409 кг, 188 кг в рывке и 221 кг в толчке, передает ТАСС.

Золотую медаль в дисциплине завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), серебро –Симон Мартиросян (Армения), бронзу – Артус Плесниекс (Латвия).

Ранее во вторник борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 кг.