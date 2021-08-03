Тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на Олимпиаде

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03.08.2021, 15:42, Новости дня
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Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до109 кг.

Наниев взял общий вес 409 кг, 188 кг в рывке и 221 кг в толчке, передает ТАСС.

Золотую медаль в дисциплине завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), серебро –Симон Мартиросян (Армения), бронзу – Артус Плесниекс (Латвия).

Ранее во вторник борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 кг.



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