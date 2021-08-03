Экстрасенс Мехди назвал самые требовательные знаки Зодиака среди женщин

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа пояснил о том, чем отличаются между собой представители различных знаков Зодиака. Как оказалось, требовательность женщин Скорпиона и Девы отличается от Рыб или Водолея.

Многие верят в гороскопы, прислушиваясь к прогнозам на будущее. Однако то, в каком знаке Зодиака родился человек, влияет и на остальные сферы жизни. Мехди Эбрагими Вафа, недавно победивший в «Битве экстрасенсов», пояснил о том, как отличается требовательность женщин в зависимости от указанного показателя. Так, самыми непримиримыми оказались дамы-Козероги. Именно этот знак делает человека максимальным перфекционистом, что и отражается в отношениях с людьми. Привыкшие к максимальным результатам, такие леди требуют аналогичного и от других.

Немногим меньшего от окружающих требуют Скорпионы, такие представительницы прекрасного пола крайне прямолинейны. Кроме того, они не воспринимают любого рода ложь, свои претензии они могут предъявлять как своим возлюбленным, так и к детям. Именно мамы-Скорпионы считаются самыми строгими, однако им свойственно и обостренное чувство справедливости.

Бронзу в рейтинге, составленном экстрасенсом Мехди Эбрагими Вафа заняли женщины, которые родились под знаком Девы. Они обладают высоким уровнем развития интуиции, которая им часто помогает в принятии тех, или иных решений. При этом данный знак Зодиака влияет и на конфликтность его обладателей. Поэтому эти женщины стремятся, чтобы их оппоненты и просто окружающие соглашались с их мнением немедленно и без обсуждений, не вступая в какой-либо спор.

Источник: inforeactor.ru