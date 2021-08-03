 

Ученые назвали простую привычку для продления жизни

03.08.2021, 15:40, Разное
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Ученые из Бразилии назвали простой способ, который поможет на несколько лет увеличить продолжительность жизни. По их словам, огромное значение в данном вопросе имеет режим сна и отдыха человека.
В ходе научной работы специалисты провели анализ характера сна пожилых испытуемых. В процессе эксперимента исследователи предлагали участникам пройти некоторые тесты. В основном они использовались для выявления возможных нарушений сна. Чтобы оценить уровень холестерина, участники сдавали анализ крови.

Оказалось, что пожилые люди, имеющие регулярный график сна и бодрствования, обладали более высоким уровнем «хорошего» холестерина и низкими показателями триглицеридов. По словам ученых, нормальный ночной отдых снижает риск развития сердечных патологий.

Рекомендуется в сутки спать минимум 7, а максимум – 9 часов. Ложиться на ночной отдых и вставать утром желательно в одно и то же время. График не следует менять даже в выходные дни.

Источник: ufacitynews.ru



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